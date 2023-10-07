Галактионов объяснил, почему Карпукас не попал в заявку «Локомотива» на матч с «Уралом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, что полузащитник красно-зелёных Артем Карпукас отсутствует в составе команды на матч 11‑го тура чемпионата России с «Уралом» из-за травмы. Встреча состоится сегодня, 7 октября. Начало игры — в 12:00 мск.

«Отсутствие Карпукаса? К сожалению, то повреждение, которое у него было в прошлом туре против «Пари НН»… мы надеялись, что он подойдёт к сегодняшнему матчу, но времени на восстановление не хватило, поэтому он пропускает игру с «Уралом». Мы двигаемся от игры к игре, стараемся показывать определённое качество, иногда это получается, иногда — нет.

В последних играх мы добивались хороших результатов, настроены побеждать, в том числе и сегодня. Фаворит матча? Мы не обращаем на это внимания, это дело экспертов, понимаем, что столкнёмся с хорошо организованной командой. Нам предстоит тяжёлый матч. Что разбирали? Все нюансы, как команда действует в обороне и атаке», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».