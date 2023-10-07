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«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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В матче 8-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 8-й тур
07 октября 2023, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Брентфорд
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата Англии «Брентфорд» в матче первого круга разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:0, а во втором круге «красные дьяволы» одержали победу — 1:0.

«Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала девять очков после семи матчей. «Брентфорд» находится на 14-й строчке, заработав семь очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити» (18).

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