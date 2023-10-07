Игрок «Урала» Бикфалви поддержал Ишкова, не забившего два пенальти в матче с «Локомотивом»

Нападающий екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви прокомментировал матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (2:2), а также выразил поддержку Илье Ишкову, не реализовавшему два 11-метровых удара. Румынский форвард был признан лучшим игроком встречи.

«Лучше бы мы выиграли, но я не получил этот приз. Это было важно сегодня. Могли выиграть, если бы забили пенальти. Нужно поддержать Ишкова. Уверен, что он забьёт следующий пенальти, который станет победным. Он знает, что это важный момент, у него впереди долгая футбольная карьера. Если бы до матча сказали, что будет ничейный результат? Мы всегда играем на победу», — сказал Бикфалви в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков после 11 матчей. «Урал» находится на пятой строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (24).