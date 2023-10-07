«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: стартовые составы на матч 8-го тура АПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Дало, Магуайр, Эванс, Линделёф, Каземиро, Маунт, Амрабат, Фернандеш, Рашфорд, Хойлунд.

«Брентфорд»: Стракоша, Роэрслев, Коллинз, Пиннок, Хики, Аер, Янельт, Нёргор, Йенсен, Мбемо, Висса.

В прошлом сезоне чемпионата Англии «Брентфорд» в матче первого круга разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:0, а во втором круге «красные дьяволы» одержали победу — 1:0.

«Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала девять очков после семи матчей. «Брентфорд» находится на 14-й строчке, заработав семь очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити» (18).