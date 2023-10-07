Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: стартовые составы на матч 8-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: стартовые составы на матч 8-го тура АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 8-й тур
07 октября 2023, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1-й тайм
0 : 0
Брентфорд
Лондон

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Дало, Магуайр, Эванс, Линделёф, Каземиро, Маунт, Амрабат, Фернандеш, Рашфорд, Хойлунд.

«Брентфорд»: Стракоша, Роэрслев, Коллинз, Пиннок, Хики, Аер, Янельт, Нёргор, Йенсен, Мбемо, Висса.

В прошлом сезоне чемпионата Англии «Брентфорд» в матче первого круга разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:0, а во втором круге «красные дьяволы» одержали победу — 1:0.

«Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала девять очков после семи матчей. «Брентфорд» находится на 14-й строчке, заработав семь очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити» (18).

Материалы по теме
Тен Хаг: наш клуб ещё находится на переходном этапе, но мы должны побеждать в каждой игре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android