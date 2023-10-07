«Балтика» — «Оренбург»: хозяева вышли вперёд

В эти минуты проходит встреча 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и «Оренбургом». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую-онлайн трансляцию.
На 23-й минуте хозяева вышли вперёд. Отличился Гедеон Гузина.
Последний раз «Балтика» и «Оренбург» встречались в 2021 году в рамках Первой лиги. Матч первого круга, проходивший в Калининграде, завершился вничью со счётом 1:1. В игре второго круга сильнее оказался «Оренбург» — 2:1.
После десяти сыгранных туров «Балтика» набрала семь очков и расположилась на 15-м месте в турнирной таблице. В активе «Оренбурга» 11 очков. Команда идёт на 11-м месте.
- 7 октября 2023
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