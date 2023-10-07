Руководство «Сочи» не обсуждает вопрос с уходом Точилина с поста главного тренера

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что руководство не обсуждает вопрос об увольнении главного тренера команды Александра Точилина.

«Я считаю, что сегодня была одна из лучших наших игр в этом сезоне. Объективно старались, навязывали борьбу неплохо. Игра сегодня понравилась, результат — нет. Плохие результаты? Нужно много работать и забивать.

Есть ли вопросы к Точилину? Да здесь не в вопросах дело, здесь вопрос, чтобы вернуться нормально в те кондиции и показывать игру с забитыми мячами, поправить ситуацию. Мы сейчас работаем, поэтому чего обсуждать увольнение Точилина. Каждому тренеру стоит волноваться, как и футболисту. Нужно добиваться результата, тогда волноваться не надо», — приводит слова Рубашко ТАСС.

«Сочи» в субботу на своём поле со счётом 0:2 уступил петербургскому «Зениту» в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги и потерпел девятое поражение подряд во всех турнирах. На данный момент сочинский клуб занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.