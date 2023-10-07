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Руководство «Сочи» не обсуждает вопрос с уходом Точилина с поста главного тренера

Руководство «Сочи» не обсуждает вопрос с уходом Точилина с поста главного тренера
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Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что руководство не обсуждает вопрос об увольнении главного тренера команды Александра Точилина.

«Я считаю, что сегодня была одна из лучших наших игр в этом сезоне. Объективно старались, навязывали борьбу неплохо. Игра сегодня понравилась, результат — нет. Плохие результаты? Нужно много работать и забивать.

Есть ли вопросы к Точилину? Да здесь не в вопросах дело, здесь вопрос, чтобы вернуться нормально в те кондиции и показывать игру с забитыми мячами, поправить ситуацию. Мы сейчас работаем, поэтому чего обсуждать увольнение Точилина. Каждому тренеру стоит волноваться, как и футболисту. Нужно добиваться результата, тогда волноваться не надо», — приводит слова Рубашко ТАСС.

«Сочи» в субботу на своём поле со счётом 0:2 уступил петербургскому «Зениту» в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги и потерпел девятое поражение подряд во всех турнирах. На данный момент сочинский клуб занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.

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