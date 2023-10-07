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Российский тренер в Израиле Магомедов: в центре пока спокойно, но тур чемпионата отменили

Российский тренер в Израиле Магомедов: в центре пока спокойно, но тур чемпионата отменили
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Воспитанник дагестанского футбола, экс-защитник сочинской «Жемчужины» Мурад Магомедов, 18 лет отыгравший за «Маккаби» из Петах-Тиквы, а теперь работающий в клубе тренером, рассказал, что происходит в стране на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

«Столкновения произошли на границе. Вооружённые люди в большом количестве вошли в близлежащие населённые пункты, начали стрелять, захватывать людей в плен — с этого всё началось. В обед правительство выступило с заявлением, что Израиль был атакован, и они расценивают это как начало военных действий. На этом пока всё. Все в ожидании, какие решения будут приняты.

У нас, в Петах-Тикве, всё пока, слава богу, спокойно. До центра страны ракеты редко долетают, но на юге их было выпущено большое количество. Сегодня должны были состояться матчи чемпионата Израиля — тур отменили», — рассказал Магомедов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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