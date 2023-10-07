«Реал» Мадрид — «Осасуна»: Хоселу не смог реализовать пенальти

В эти минуты идёт матч 9-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Осасуна». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Гильермо Куадрой Фернандесом. На момент выхода новости счёт 4:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 84-й минуте игры Хоселу разбежался и мощным ударом с «точки» поразил правую штангу. Васкес успел на подбор справа и со средней дистанции приложился к мячу — Эррера успел подняться с газона и накрыл этот удар.

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Ранее, на девятой минуте игры, счёт в матче открыл полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем.

На 54-й минуте Беллингем забил второй гол «Реала» в матче. На 65-й минуте гол забил вингер «Реала» Винисиус Жуниор.На 70-й минуте встречи нападающий «сливочных» Хоселу забил четвёртый мяч хозяев.

В прошлом сезоне чемпионата Испании в матче первого круга команды сыграли вничью со счётом 1:1, а во втором круге «Реал» одержал победу — 2:0. Также соперники встретились в финале Кубка Испании, где выиграл «Реал» — 2:1.

До начала матча «Реал» занимал второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за восемь матчей. «Осасуна» находится на девятой строчке, заработав 10 очков.