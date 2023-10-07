«Реал» Мадрид разгромил «Осасуну» в 9-м туре Ла Лиги и вышел на первое место в чемпионате

Завершился матч 9-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Осасуна». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч закончился победой хозяев со счётом 4:0.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На девятой минуте игры счёт в матче открыл полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем.

На 54-й минуте Беллингем забил второй гол «Реала» в матче. На 65-й минуте гол забил вингер «Реала» Винисиус Жуниор. На 70-й минуте встречи нападающий «сливочных» Хоселу забил четвёртый мяч хозяев. На 84-й минуте Хоселу имел возможность оформить дубль, но не смог реализовать пенальти, попав в штангу.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

В прошлом сезоне чемпионата Испании в матче первого круга команды сыграли вничью со счётом 1:1, а во втором круге «Реал» одержал победу — 2:0. Также соперники встретились в финале Кубка Испании, где выиграл «Реал» — 2:1.

После девяти туров испанского чемпионата мадридский «Реал» набрал 24 очка и на текущий момент находится на первом месте в турнирной таблице. «Осасуна» после девяти игр Ла Лиги заработала 10 очков и располагается на девятой строчке.