Мактоминей — о дубле в матче с «Брентфордом»: в «Манчестер Юнайтед» не позволено сдаваться

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии Скотт Мактоминей поделился впечатлениями после минувшего матча английской Премьер-лиги с «Брентфордом», в котором «красные дьяволы» одержали победу благодаря дублю футболиста на последних минутах (2:1).

«В этом футбольном клубе ты растёшь, зная, что тебе не позволено сдаваться. Я воспитывался в «Манчестер Юнайтед» с пяти лет. Знаю это чувство, когда тебе не разрешено сдаваться, лучше, чем кто-либо ещё», — приводит слова Мактоминея журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, в матче 8-го тура АПЛ с «Брентфордом» шотландский полузащитник появился на поле при счёте 1:0 в пользу «пчёл». Однако забил голы на 90+3-й и на 90+7-й минутах встречи, сделав счёт 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед».