Защитник «Спартака» Чернов — о дерби с ЦСКА: шанс всё исправить и реабилитироваться

Бывший защитник ЦСКА, а ныне игрок «Спартака» Никита Чернов сказал в микст-зоне после матча с «Динамо» (0:3) в Фонбет Кубке России, что дерби — шанс всё исправить и реабилитироваться.

«Матч с ЦСКА — это шанс всё исправить и реабилитироваться. Проиграли две игры 0:7. Хотелось бы в чемпионате с ЦСКА хорошо сыграть. Представлю ли я, что будет, если плохо сыграем с ЦСКА? Посмотрим. Посмотрим, что будет», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Никита Чернов присоединился к красно-белым зимой 2022 года из «Крыльев Советов» за € 110 тыс., при оценочной стоимости Transfermarkt € 1,7 млн. В нынешнем сезоне 27-летний россиянин принял участие в шести матчах во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей.

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