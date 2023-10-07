Тренер «Юнайтед» тен Хаг — о дубле Мактоминея: он был вознаграждён за свою энергичность

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался насчёт игры полузащитника «красных дьяволов» Скотта Мактоминея в минувшем матче АПЛ с «Брентфордом» (2:1), в котором он отметился дублем на последних минутах.

«Мактоминей был великолепен. Он был вознаграждён за то, что, выйдя на поле в конце матча, привнёс такой настрой, такую энергию и уверенность, он бился за каждый метр и мяч», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, в матче 8-го тура АПЛ с «Брентфордом» шотландский полузащитник появился на поле при счёте 1:0 в пользу «пчёл». Однако забил голы на 90+3-й и на 90+7-й минутах встречи, сделав счёт 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед».

После восьми туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 12 очков и на текущий момент занимают девятое место в турнирной таблице.