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Тренер «Брентфорда» — о поражении от «Юнайтед»: футбол бывает жестоким

Тренер «Брентфорда» — о поражении от «Юнайтед»: футбол бывает жестоким
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Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал поражение своей команды на последних минутах минувшего матча АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Футбол бывает жестоким в такие моменты. Думаю, многое в сегодняшнем матче мы сделали правильно, у нас был почти идеальный первый тайм: высокий прессинг, хорошие контратаки и заслуженное лидерство. Конечно, во втором тайме на нас стали оказывать давление. На мой взгляд, мы очень хорошо оборонялись и не допустили ни одного серьёзного момента у своих ворот, по крайней мере, до третьей минуты компенсированного времени. Проиграть игру после такого — это жестоко. Вероятно, ничья была бы более справедливым результатом», — приводит слова Франка Goal.com.

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