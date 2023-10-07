«Вест Хэм» продлит контракт с Боуэном — Романо

«Вест Хэм» близок к продлению соглашения с вингером Джарродом Боуэном. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, стороны полностью согласовали все детали контракта. Английский вингер согласился на продление соглашения, так как хочет продолжать выступать за «Вест Хэм», несмотря на интерес со стороны ряда английских топ-клубов в прошлом. Официальное заявление лондонского клуба ожидается в ближайшее время.

Боуэн играет за «Вест Хэм» на протяжении трёх лет (с зимы 2020 года). В текущем сезоне англичанин провёл за «молотобойцев» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующий контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 38 млн.