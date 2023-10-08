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Скотт Мактоминей: иногда кажется, что люди из вне говорят об «МЮ» только негативные вещи

Скотт Мактоминей: иногда кажется, что люди из вне говорят об «МЮ» только негативные вещи
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей прокомментировал победу над «Брентфордом» (2:1) в матче восьмого тура АПЛ, в котором он забил на 93-й и 97-й минутах, выйдя на замену на 87-й.

«Это может стать одним из моих любимых моментов на футбольном поле. Два гола, когда мы проигрывали, были невероятными, но я просто счастлив, что могу внести свой вклад и показать людям, что я могу это сделать.

Важность этой победы огромна. Все знают, что сейчас мы переживаем трудный период, но в нашей команде есть бойцы, которые хотят продолжать идти до конца. Каждый на этом поле мог забить два гола. Очень доволен. Надеюсь, мы сможем развить это.

Иногда нам кажется, что мы находимся в собственном пузыре, а люди извне говорят только негативные вещи, но мы просто должны это заблокировать и быть лучше после паузы на матчи сборных», — приводит слова Скотта ВВС.

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