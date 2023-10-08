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Николо Скира: контранализ Погба показал, что он не принимал синтетический тестостерон

Николо Скира: контранализ Погба показал, что он не принимал синтетический тестостерон
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Контранализ полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Поля Погба показал, что он не принимал синтетический тестостерон. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, французский футболист принимал дегидроэпиандростерон (DHEA), являющийся гормоном роста. Это обстоятельство может повлиять на смягчение наказания для Погба, поскольку адвокаты игрока будут указывать на то, что DHEA содержится в большом количестве продуктов повсеместного потребления.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что повторная допинг-проба французского футболиста также дала положительный результат. Погба может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырёх лет.

В нынешнем розыгрыше Серии А 30-летний француз принял участие в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями.

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