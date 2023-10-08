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«Результат скажется на командах очень серьёзно». Божович — о дерби «Спартак» — ЦСКА

«Результат скажется на командах очень серьёзно». Божович — о дерби «Спартак» — ЦСКА
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Бывший наставник многочисленных российских клубов Миодраг Божович поделился ожиданиями от московского дерби между «Спартаком» и ЦСКА, которое пройдёт в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Это лучшее дерби в России. Конечно, обе команды сейчас играют не очень хорошо, но в этом матче они покажут отличную игру. Это матч жизни для «Спартака». Тут даже делать прогнозы сложно, но точно знаю, что результат скажется на командах очень серьёзно. Случится может всё, что угодно, но болельщики получат большое удовольствие», — приводит слова Божовича Sport24.

Напомним, встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

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МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
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