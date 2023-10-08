Ринат Билялетдинов — о дерби «Спартак» — ЦСКА: будет боевая, результативная ничья

Российский футбольный тренер Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от московского дерби между «Спартаком» и ЦСКА, которое пройдёт в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Для «Спартака» поражения в последних матчах 0:3 и 0:4 — это чувствительно. ЦСКА тоже никак не выберется наверх. В чемпионате обе команды находятся рядом. В дерби не надо обращать внимание на предыдущие результаты. «Спартаку» надо забыть про всё и стартовать с сегодняшнего матча. Будет бескомпромиссная игра и боевая, результативная ничья», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

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