Игрок «Аль-Ахли» Дракслер: у меня была мысль вернуться в «Шальке» этим летом

Полузащитник катарского «Аль-Ахли» Юлиан Дракслер рассказал, что хотел бы до конца своей карьеры снова поиграть в «Шальке», а также о том, что думал о переходе в этот немецкий клуб минувшим летом.

«Мысль о том, чтобы вновь надеть бутсы «Шальке» по-прежнему живёт в моей голове, я не отказался от неё. Конечно, такие вещи всегда в определённой степени зависят от времени и общей ситуации. Но снова сыграть за «Шальке» на «Арене» («Фельтинс-Арена» — домашний стадион «Шальке». — Прим. «Чемпионата») — это моя мечта. Честно говоря, подобная мысль о возвращении возникала у меня этим летом», — приводит слова Дракслера RMC Sport.

Напомним, немецкий футболист находился в системе «Шальке» с 15-ти лет. Выступая за основную команду «кобальтовых», Дракслер принял участие в 168 матчах, в которых забил 29 голов и отдал 29 результативных передач.