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Ледяхов: кто заменит Соболева? Есть Промес, Игнатов, Бабангида… то есть Бонгонда!

Ледяхов: кто заменит Соболева? Есть Промес, Игнатов, Бабангида… то есть Бонгонда!
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Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о дисквалификации нападающего «Спартака» Александра Соболева, который пропустит матч 11-го тура чемпионата России с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 8 октября. Начало игры — в 19:00 мск.

«Максименко пропустил семь за две игры? Может, тогда и Абаскаль может встать в ворота? Что сейчас гадать. Максименко пропустил семь, а больше вратарей у «Спартака» нет. Один сломанный, что с другим я не знаю, какие у него там проблемы. Остаётся один Максименко, а мы можем только гадать.

Кто вместо Соболева? Не знаю, в каком состоянии сейчас остальные. Но есть Промес, Игнатов, плюс этот Бабангида… Бонгонда! Наверное, тройка атаки будет состоять из этих футболистов. Есть ещё Мелёшин, но я не думаю, что он выйдет в старте», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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