Руди Фёллер: мы можем попытаться натурализовать Матиса Теля

Спортивный директор немецкого футбольного союза Руди Фёллер ответил на вопрос о том, есть ли у Германии возможность натурализовать французского нападающего «Баварии» Матиса Теля.

«Мы все знаем, что сейчас у нас нет такого количества хороших нападающих, которое было пять, десять или пятнадцать лет назад. Тель — отличный форвард, и он здорово выступает за «Баварию». Конечно, мы можем попытаться его натурализовать. Но в конце концов, решение принимает сам игрок и его семья. Не следует недооценивать этот фактор, у него французские корни», — приводит слова Фёллера BILD.

Напомним, в нынешнем сезоне 18-летний футболист принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей.