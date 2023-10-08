Диего Симеоне продлит контракт с «Атлетико» в ближайшие недели — Relevo

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне продлит контракт с клубом в ближайшие недели. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, «Атлетико» хочет предложить 53-летнему аргентинскому специалисту контракт на три года, чтобы смягчить падение заработной платы, но не исключено, что в итоге Симеоне будет продлён на два года.

Напомним, Диего Симеоне тренирует мадридский «Атлетико» с 2011 года. За это время мадридский клуб дважды выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок Испании, два раза побеждал в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА, а также выигрывал Кубок Испании.

«Атлетико М» — «Кадис». Обзор матча. Ла Лига 23/24. 8-й тур:

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