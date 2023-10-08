Массимо Каррера высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и ЦСКА

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о предстоящем матче 11-го тура РПЛ между красно-белыми и московским ЦСКА.

«Это дерби, и случиться может всякое, всё зависит от того, как команды настроятся мысленно. Возможно, у «Спартака» есть небольшое преимущество, потому что они играют дома. Верю в красно-белых!» — приводит слова Карреры Sport24.

Под руководством Карреры «Спартак» становился чемпионом России в сезоне-2016/2017 и выигрывал Суперкубок страны (2017).

Напомним, «Спартак» сыграет с ЦСКА в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Купить билет на дерби «Спартак» – ЦСКА можно с помощью нашего сервиса «Билеты».