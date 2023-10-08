«Милан» включил Оливье Жиру в список вратарей на официальном сайте

Итальянский «Милан» включил французского форварда Оливье Жиру в список вратарей первой команды. Форвард был вынужден встать в ворота на последних минутах победного матча чемпионата Италии с «Дженоа» (1:0) после удаления Майка Меньяна, когда все замены уже были выполнены.

Фото: ФК МИЛАН

Жиру не продемонстрировал идеальной вратарской техники, но действовал достаточно храбро, совершив решающее спасение в одном из моментов.

Форвард не только попал в список вратарей на официальном сайте клуба, итальянские СМИ сообщают, что в фан-шопах «Милана» возник спрос на вратарские свитера с фамилией Жиру на спине.

Ранее L'Equipe и пресс-служба сборной Франции в шутку включили Жиру в список вратарей «трёхцветных» на предстоящие матчи отборочного этапа чемпионата Европы — 2024.