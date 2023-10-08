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«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: Гризманн с пенальти снова вывел хозяев вперёд

«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: Гризманн с пенальти снова вывел хозяев вперёд
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В эти минуты проходит матч 9-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Команды играют на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 мск. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 9-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Лино – 22'     1:1 Оярсабаль – 73'     2:1 Гризманн – 89'    

На 89-й минуте Антуан Гризманн с пенальти во второй раз в матче вывел «Атлетико» вперёд.

Ранее, на 22-й минуте, нападающий «Атлетико» Самуэл Лино с передачи Коке открыл счёт. На 74-й минуте нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль с передачи Карлоса Фернандеса сравнял счёт.

«Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков после семи матчей. «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке, заработав 15 очков. Лидирует мадридский «Реал» (24).

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