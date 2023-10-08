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Константин Тюкавин: Захарян учит испанский, но что-то сказать пока не может

Константин Тюкавин: Захарян учит испанский, но что-то сказать пока не может
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о состоянии здоровья полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, а также рассказал об изучении игроком испанского языка.

«Да, общаюсь с Захаряном. Жаль, что только выздоровел и сразу заболел. Это здоровье, значит, будет сильнее.

К сожалению, наше обучение английскому закончилось. Не помню, на чём закончили. Что-то поделали, позанимались. Хватило этого. Пока что-то на испанском сказать не может, но учит», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 8 октября, состоялся матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и воронежским «Факелом». Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

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