Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков: Джикия остаётся лидером команды

Известный функционер Евгений Мележиков высказал мнение, что центральный защитник Георгий Джикия, потерявший место в стартовом составе, остаётся лидером «Спартака».

«Считаю, что Джикия остаётся лидером команды. Другое дело, как к лидерам относятся руководители команды. Мне кажется, с лидерами нужно индивидуально выстраивать работу. В «Спартаке» их несколько, но Джикия — основной. А с игроками, с которыми не получается, нужно работать ещё больше и чаще.

У нас какое-то время сидел Пруцев — нужна поддержка. Потом сидел Мелёшин и продолжает сидеть. Важно работать с игроками, чтобы они продолжали верить в себя и прогрессировали. Тренировка, выход на поле, ошибка и снова на скамейку — это не воспитание», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, сегодня состоялся матч 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

Мележиков занимал пост директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год, а затем вернулся на эту должность в клубе в сентябре 2020‑го. С декабря 2020 года Мележиков работал в должности управляющего директора «Спартака», а в июне 2021‑го стал генеральным директором.