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Гол россиянина Евгения Башкирова позволил ВПС переиграть ХИК в чемпионате Финляндии

Гол россиянина Евгения Башкирова позволил ВПС переиграть ХИК в чемпионате Финляндии
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Вчера, 8 октября, состоялся матч 4-го тура плей-офф чемпионов финской Вейккауслииги, в котором встречались ВПС и ХИК. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Уже на второй минуте матча ВПС вышел вперёд, отличился российский полузащитник Евгений Башкиров с передачи Петера Михаэла. На 14-й минуте сам Михаэл удвоил преимущество хозяев. На 40-й минуте Хассан Банде сократил отставание в счёте. На 77-й минуте Боян Радулович восстановил равновесие на табло. Победу ВПС принёс Михаэл, оформивший дубль на четвёртой компенсированной минуте.

ХИК возглавляет турнирную таблицу плей-офф чемпионов, в активе команды 53 очка. ВПС расположился на третьей строчке с 46 очками. В активе Башкирова четыре гола в текущем сезоне чемпионата Финляндии.

Финляндия - Вейккауслиига . Плей-офф чемпионов. 4-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
ВПС
Вааса
Окончен
3 : 2
ХИК
Хельсинки
1:0 Bashkirov – 2'     2:0 Michael – 14'     2:1 Банде – 40'     2:2 Радулович – 77'     3:2 Michael – 90+4'    
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