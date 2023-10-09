Чемпионат Франции по футболу: результаты 8-го тура, турнирная таблица

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В воскресенье, 8 октября, были сыграны последние матчи 8-го тура французской Лиги 1. В частности, «Пари Сен-Жермен» на выезде переиграл «Ренн», а «Гавр» россиянина Далера Кузяева крупно уступил «Марселю».

Все результаты матчей 8-го тура чемпионата Франции:

«Страсбург» – «Нант» – 1:2;

«Метц» – «Ницца» – 0:1;

«Реймс» – «Монако» – 1:3;

«Марсель» – «Гавр» – 3:0;

«Лион» – «Лорьян» – 3:3;

«Брест» – «Тулуза» – 1:1;

«Ланс» – «Лилль» – 1:1;

«Ренн» – «ПСЖ» – 1:3;

«Монпелье» – «Клермон» (матч остановлен при счёте 4:2).

По итогам восьми сыгранных туров турнирную таблицу единолично возглавляет «Монако», набравший 17 очков. Ближайшими преследователями команды Александра Головина являются «Ницца» (16), «ПСЖ» и «Брест» (по 15). «Гавр» (9) расположился на 13-й строчке.