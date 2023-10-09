Дибала получил травму в матче против «Кальяри»

Вчера, 8 октября, состоялся матч 8-го тура итальянской Серии А между «Кальяри» и «Ромой». Команды играли на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась победой римлян со счётом 4:1.

Нападающий римлян Пауло Дибала вышел на игру в стартовом составе, однако получил травму и на 40-й минуте его заменил Андреа Белотти. Сроки возвращения аргентинца пока неизвестны.

В активе Дибалы в нынешнем сезоне два гола и две результативные передачи в семи матчах во всех турнирах. Напомним, ранее Пауло выступал за «Ювентус».

После восьми сыгранных матчей «Рома» набрала 11 очков и расположилась на 10-й строчке. «Кальяри» с двумя очками идёт на последнем месте в турнирной таблице.