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Гендиректор «Баварии»: Суперлига настолько мертва, что нельзя быть ещё более мертвой

Гендиректор «Баварии»: Суперлига настолько мертва, что нельзя быть ещё более мертвой
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Ян-Кристиан Дрезен, являющийся генеральным директором «Баварии», поделился мнениями о Бундеслиге и проекте Суперлиги.

«На самом деле мы никого не боимся в Бундеслиге. Но «Штутгарт» показывает фантастические выступления во главе с Хёнессом. Гирасси играет отлично. Будь сейчас в «Штутгарте» — наслаждался бы моментом. Конечно, мы должны очень серьёзно воспринимать наших конкурентов – «Боруссию» Дортмунд, «Лейпциг» и «Байер».

Для меня Суперлига мертва. Говорю это так резко, чтобы положить конец этой теме. Она настолько мертва, что нельзя быть ещё более мертвой», – приводит слова Дрезена Bayern & Germany.

После семи туров Бундеслиги «Бавария» занимает третье место с 17 очками. Лидирует в таблице «Байер» (19 очков).

В следующем туре мюнхенцы сыграют в гостях с «Майнцем». Встреча на стадионе «Мева-Арена» пройдёт 21 октября.

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