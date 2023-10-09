Федун: пока команда не поплыла, Абаскаля менять нельзя. Об этом говорит мой опыт

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Будущее Абаскаля после дерби? Вы не забыли, что я уже не президент «Спартака»? Никаких инсайдов из клуба у меня нет — за этим лучше обращайтесь к руководству. Моё мнение как болельщика в том, что, пока команда не поплыла, тренера менять нельзя. Об этом говорит мой опыт. А команда не поплыла — бьётся и старается. Всё остальное придёт. Наш футбол деградирует, и на этом фоне есть возможность в любой момент сделать рывок. Тем более «Спартак» наряду с «Зенитом» самая укомплектованная команда. Необходимо разобраться: в команде мало игроков — плохо, много — ещё хуже. Есть небольшой хаос с выбором игроков на поле», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Вчера, 8 октября, «Спартак» на своём поле сыграл вничью с ЦСКА. Встреча на «Открытие Банк-Арене» завершилась со счётом 2:2.

После 11 туров красно-белые занимают шестое место с 17 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (27 очков).