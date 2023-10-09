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Федун: пока команда не поплыла, Абаскаля менять нельзя. Об этом говорит мой опыт

Федун: пока команда не поплыла, Абаскаля менять нельзя. Об этом говорит мой опыт
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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Будущее Абаскаля после дерби? Вы не забыли, что я уже не президент «Спартака»? Никаких инсайдов из клуба у меня нет — за этим лучше обращайтесь к руководству. Моё мнение как болельщика в том, что, пока команда не поплыла, тренера менять нельзя. Об этом говорит мой опыт. А команда не поплыла — бьётся и старается. Всё остальное придёт. Наш футбол деградирует, и на этом фоне есть возможность в любой момент сделать рывок. Тем более «Спартак» наряду с «Зенитом» самая укомплектованная команда. Необходимо разобраться: в команде мало игроков — плохо, много — ещё хуже. Есть небольшой хаос с выбором игроков на поле», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Вчера, 8 октября, «Спартак» на своём поле сыграл вничью с ЦСКА. Встреча на «Открытие Банк-Арене» завершилась со счётом 2:2.

После 11 туров красно-белые занимают шестое место с 17 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (27 очков).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гаич – 31'     1:1 Промес – 40'     1:2 Гаич – 60'     2:2 Медина – 90+7'    
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