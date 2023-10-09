Титов: чемпионство в России сейчас с оттенком. Ты вроде чемпион, а в ЛЧ играть не можешь

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов выразил сожаление, что российские клубы не участвуют в еврокубках.

«Рано или поздно гегемония «Зенита» закончится. Понятно, что футболисты не молодеют. Сегодня есть деньги — завтра их нет. Если у нас будет новый чемпион — конечно, для лиги это будет большой плюс. Но есть нюанс. Думаю, до конца этого года или в начале следующего мы уже будем понимать, будем ли играть в еврокубках. Пока не играем, чемпионство у нас с оттенком. Ты вроде чемпион, а в Лиге чемпионов играть не можешь», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионом России стал «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали чемпионский титул пять лет кряду.