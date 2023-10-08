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Титов: больно, что трибуна B у «Спартака» обиделась и принципиально не ходит на стадион

Титов: больно, что трибуна B у «Спартака» обиделась и принципиально не ходит на стадион
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Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов в преддверии дерби красно-белых с ЦСКА высказался о продолжающемся бойкоте Fan ID со стороны активных фанатов «Спартака».

«Трибуна B у «Спартака» обиделась и больше не ходит на стадион принципиально. Для меня это больно. Потому что именно в таких матчах они команде особенно нужны, чтобы погнать футболистов вперёд, дать им дополнительный заряд. Но увы», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, сегодня, 8 октября, состоится матч 11-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Спартак» сыграет с ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Купить билет на дерби «Спартак» – ЦСКА можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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