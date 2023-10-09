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Ансу Фати вызван в сборную Испании на октябрьские матчи в квалификации к Евро-2024

Вингер «Барселоны», выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды в «Брайтоне», Ансу Фати вызван в сборную Испании на октябрьские матчи в квалификации к чемпионату Европы 2024 года. Об этом информирует официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.

В сентябрьских матчах национальной команды Испании в отборочном турнире к Евро-2024 Фати находился вне заявки команды.

Напомним, 20-летний футболист дебютировал за «Фурия Роха» в 2020 году. Всего за сборную Испании Фати сыграл в девяти матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

12 октября испанская национальная команда дома сыграет с Шотландией. Матч начнётся в 21:45 мск. Затем, 15 октября, команда Луиса де ла Фуэнте проведёт матч с Норвегией. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.