Геркус: по финальным минутам матчей «Локомотив» — чемпион

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о выступлениях команды в сезоне-2023/2024. По его мнению, железнодорожники начинают играть в настоящий футбол только в компенсированное арбитром время.

«Команда выдаёт прекрасные концовки. Выдающиеся концовки. По финальным минутам матчей «Локомотив» — чемпион. Если убрать «волшебство на последних минутах», то за 90 минут в сыгранных 11 матчах «Локо» наиграл на восьмое место.

То есть 90 минут команда спит, катает мяч поперёк поля, занимается ерундой, а в футбол начинает играть после того, как резервный судья поднимает табличку с добавленным временем. Этого мало для серьёзной борьбы. Нужно играть хотя бы тайм», — написал Геркус в своём телеграм-канале.