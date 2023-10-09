Сорокин: не обсуждал бы возможность отмены решения УЕФА через пару недель после принятия

Глава оргкомитета ЧМ-2018 в России Алексей Сорокин высказался о возможности отмены решения УЕФА о допуске сборных России до 17 лет до участия в международных турнирах.

«Почему вы решили, что решение УЕФА могут отменить? Бойкот других стран и уход Нильссона? Мы до конца историю не знаем, это может быть всё, что угодно. Я бы не обсуждал возможность отмены решения через пару недель после его принятия. Откровенно говоря, я такого не помню в истории УЕФА. Сигнал о допуске сборных России U17 — очень позитивный. Нам надо продолжать консультации и этот успех», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее появилась информация, что в УЕФА растёт недовольство восстановлением сборных России U17, решение могут отменить. Об этом сообщало издание The Independent.