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Агент рассказал о сроках восстановления Карпукаса

Агент рассказал о сроках восстановления Карпукаса
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Агент полузащитника «Локомотива» и сборной России Артёма Карпукаса Александр Клюев заявил, что футболист может вернуться в строй после перерыва на матчи национальных команд.

«Будем надеяться, что Артём будет готов сыграть после перерыва на матчи сборных», — приводит слова Клюева «РИА Новости Спорт».

Напомним, в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что Карпукас и ещё один игрок «Локомотива» Максим Глушенков пропустят товарищеские матчи со сборными Камеруна и Кении по медицинским причинам.

Встреча между сборными России и Камеруна пройдёт 12 октября в Москве на домашнем стадионе «Динамо» «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». 16 октября команда Валерия Карпина в Турции сыграет со сборной Кении.

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