Андрей Афанасьев: ЦСКА и «Краснодар» могут побороться за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев считает, что армейцам и «Краснодару» по силам бороться за чемпионство в РПЛ.

«В этом году ЦСКА может побороться за чемпионство. У армейцев очень неплохой тренерский штаб и руководство, которое прошло огонь, воду и медные трубы. Они знают, как работать в любой ситуации. Если на их стороне будет немного больше удачи, то ЦСКА сможет побороться за «золото». Правда, они слишком далеко отпустили «Краснодар», и сделать это будет тяжело. Но пока ещё есть время, впереди много игр, поэтому всё реально.

Может ли «Краснодар» стать чемпионом? Если они продолжат так играть, как в последнем матче, с самоотдачей и уверенностью, то вполне могут забрать «золото» РПЛ. Многие говорят, что у краснодарцев молодая команда — это не совсем так. У них ребята уже не первый год в РПЛ играют и знают, что, когда, чего и как. Если будут выходить на каждую игру с таким же настроем и отношением, что нелегко, тогда могут зацепиться», – приводит слова Афанасьева Metaratings.

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