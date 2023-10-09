Шамиль Тарпищев рассказал об интересе войти в совет директоров футбольного «Спартака»

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что ему было бы интересно войти в совет директоров московского «Спартака».

«Когда войду в совет директоров клуба? Это вопрос не ко мне (смеётся). Мне интересно с той точки зрения, что я когда-то играл в футбол, и у меня всё время был выбор: футбол или теннис. Если у меня спросят, какой вид спорта у меня любимый, я назову футбол. Всю жизнь любимым был футбол.

Вопрос вхождения в совет директоров – это не самоцель. Вопрос в том, что там делать. Управлять? Но тогда ты должен иметь кусок работы, который соответствовал бы твоим стремлениям. Если такой будет, то да. Но пока предложений нет (смеётся)», — приводит слова Тарпищева «РБ Спорт».