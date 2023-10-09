Галямин: Медина спас Абаскаля, которого могли убрать уже на этой неделе

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин предположил, что полузащитник «Спартака» Хесус Медина своим голом в ворота армейцев на 90+7-й минуте спас главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля от увольнения.

«Мне очень понравилась игра по уровню, по настрою обеих команд. Интрига в матче была, а его результат для меня незакономерный, потому что ЦСКА играл лучше, моментов было побольше. Хотелось бы побольше таких матчей.

Переиграл ли Владимир Федотов Абаскаля? Его команда играла лучше, был цельный и понятный футбол с хорошим исполнением, команда подготовленная. «Спартак» же играл разрозненно и не представлял из себя цельной картины как команда.

Спас ли Хесус Медина свои голом в концовке матча Абаскаля от возможной отставки? Его могут поменять, да. Его могли бы поменять уже на этой неделе. Может быть, Медина и вправду спас его», — приводит слова Галямина Legalbet.

Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА завершился результативной ничьей — 2:2. Обе команды набрали по 17 очков и идут на шестом и седьмом месте в турнирной таблице соответственно.