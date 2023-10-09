Дидье Дешам раскритиковал решение провести ЧМ-2030 в шести странах

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался на тему проведения чемпионата мира по футболу — 2030 в шести странах.

«Мне не нравится тенденция организации турниров в нескольких странах. Есть особенность проведения этих трёх матчей на южноамериканском континенте. Это означает, что южноамериканские команды будут иметь преимущество, тогда как остальным придётся перелетать туда-сюда… Не знаю, кто принимает [такие] решения, но не скрою от вас, что мне нравятся немного более последовательные на спортивном и этическом уровне вещи», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Ранее стало известно, что три стартовых матча ЧМ-2030 пройдут в Уругвае, Парагвае и Аргентине. Остальные игры будут проведены в Испании, Португалии и Марокко.