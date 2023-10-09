Де Дзерби — о ничьей с «Ливерпулем»: все 90 минут мы играли лучше

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался об игре 8-го тура чемпионата Англии, в котором его команда в родных стенах разошлась миром с «Ливерпулем» — 2:2. Итальянский специалист считает, что его команда превосходил мерсисайдцев по игре.

«Я люблю Клоппа. Он может делать всё, что хочет, так как я уважаю его и считаю одним из лучших тренеров. Мне нравится его поведение, и зачастую я полностью согласен с его мнением. Думаю, что пенальти был, но фола, когда мы забили второй гол, не было. Я честен и высказал Юргену своё мнение.

Думаю, на протяжении всего матча мы играли лучше «Ливерпуля». Особенно в первом тайме – мы завершили его, проигрывая со счётом 1:2, но пропустили два гола в результате невезения. В тот момент мы не понимали, почему проигрываем. Во втором тайме «Ливерпуль» мог решить исход матча до того, как нам удалось забить. В целом это был хороший матч, обе команды сыграли хорошо», – приводит слова Де Дзерби Liverpool Echo.