Игорь Федотов: разочарован судьёй Цыганком. Почему он видит то, чего не было?

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о работе судьи Сергея Цыганка на матче 11-го тура чемпионата России между калининградской «Балтикой» и «Оренбургом». «Балтика» одержала победу со счётом 1:0.

«Разочарован Цыганком, которого считают перспективным арбитром и даже рассматривают в ФИФА и УЕФА. К сожалению, вторая игра на таком уровне у него не получилась. Наверное, Цыганок неуравновешен и не может принимать определённые решения, находясь в идеальной позиции. Это главный вопрос к нему: почему он видит то, чего не было? В судействе лучше назначить 11-метровый в сложной ситуации и потом посмотреть повтор, чем не назначить в простой, когда фол был.

На 37-й минуте Цыганок неверно назначил 11-метровый. Позиция была идеальная: игроки открыты, защитник играет в мяч, а арбитр всё равно свистит. В этом и заключается проблема. Можно сколько угодно показывать или не показывать жёлтые, управлять или не управлять игроками. Но когда ты в идеальной позиции, видишь момент и принимаешь неверное решение, появляются вопросы.

Сергея жалко. Я считаю, это ошибка департамента. Не надо давать человеку из Владивостока матч в Калининграде — слишком большая разница в часовых поясах, адаптация могла сказаться. Можно было аккуратно назначить его на «Урал». Видно, что он спит. Адаптация проходит на третий день, а Цыганок судил уже на второй. Эти эксперименты никому не нужны», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.