Газзаев: в случае ухода Абаскаля возглавить «Спартак» должен российский специалист

Бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев считает, что московский «Спартак» должен возглавить российский специалист в случае ухода Гильермо Абаскаля с этого поста.

«Там есть достойное руководство, которое полностью поддерживает тренера. Если нет результата, точно тренера надо увольнять. А как по‑другому? Кто должен дальше работать? Российский специалист. Во‑первых, мы сейчас находимся в изоляции. Значит надо доверять своим игрокам и своим тренерам. Заграница нам поможет – это не тот вариант», – сказал Газзаев в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

Напомним, в воскресенье, 8 октября, «Спартак» сыграл вничью со счётом 2:2 с ЦСКА в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Сейчас красно-белые занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 17 очков.