Было начато расследование в «Барселоне» из-за предполагаемых нарушений в выплатах агентам

«Барселона» является объектом расследования, проводимого налоговым агентством из-за предполагаемых нарушений в выплатах агентам, сообщает El Confidencial.

Утверждается, что «Барса» производила выплаты представителям игроков, зарегистрированных в их контактах, которых можно рассматривать, как средство повышения зарплат, избегая при этом связанных с этим налогов.

Сообщается, что выплаты, о которых идёт речь, были произведены в период с 2015 по 2018 год. Хосеп Мария Бартомеу тогда занимал пост президента клуба, и есть предположения, что ему, возможно, придётся за это ответить.

Налоговое мошенничество в Испании является серьезным правонарушением и может привести к крупным штрафам или тюремному заключению.

Напомним, чемпионы Ла Лиги по-прежнему находятся в центре бури по поводу выплат Хосе Марии Энрикесу Негрейре, бывшему вице-президенту судейского комитета испанского футбола. Это дело затягивается, и сине-гранатовым предъявлены обвинения во взяточничестве и коррупции.

«Каталонцы» всё время настаивали на своей невиновности и надеются, что их имя будет очищено, но теперь началась ещё одна сага.