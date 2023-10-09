Первая лига: результаты матчей 13-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 9 октября, был сыгран последний матч 13-го тура Мелбет Первой лиги – 2023/2024. «Алания» на выезде не смогла победить «Химки» — 2:2.
Все результаты матчей 13-го тура Первой лиги:
«Шинник» — «Енисей» — 1:1;
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон» — 0:1;
«Арсенал» (Тула) — «Сокол» — 3:0;
«Волгарь» — «КАМАЗ» — 2:1;
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск» – 2:0;
«Кубань» — «Родина» – 1:0;
«Ленинградец» — «Черноморец» – 0:1;
«Тюмень» — «Торпедо» (Москва) — 0:0;
«Химки» — «Алания» — 2:2.
В 13-м туре Первой лиги хозяева одержали четыре победы, а в пяти остальных случаях потеряли очки. На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Алания», набравшая 25 очков. Следом за владикавказской командой идёт махачкалинское «Динамо» (24). Третье место занимают «Химки», имеющие в активе 21 очко.