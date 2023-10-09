Властимил Петржела: требую российский «Зенит», мне стыдно за бразильцев

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела призвал руководство сине-бело-голубых обращать больше внимания на российских футболистов, чем делать акцент на бразильских игроков. По словам чешского специалиста, ему стыдно за нынешнюю команду.

«Если «Зенит» не станет чемпионом, им не будет стыдно. Почему должно быть наоборот? Это футбол, спорт — всё может случиться.

Что меня беспокоит в «Зените», так это то, что они не дают никакого шанса молодым российским игрокам. Меня как болельщика не волнуют бразильцы. Я требую молодой и российский «Зенит». Мне самому стыдно, что играют бразильцы, а не русские ребята. Семак должен испытывать те же чувства, что и я», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Сергея Семака набрали 20 очков за 11 туров и отстают от лидера, «Краснодара», на семь очков.