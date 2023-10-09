Фоменко – о трансферах ЦСКА: мы отсеяли очень многих – не соответствовали уровню

Помощник главного тренера ЦСКА Олег Фоменко рассказал, как в команде устроен процесс приобретения футболистов, а также уточнил, что тренерский штаб отсеял многих футболистов, так как они не соответствовали уровню.

«Все знают, в каком положении находится ЦСКА. Капишабу не смогли подписать из-за санкций. Например, «Сочи» подписал из «Брагантино» Мигела Силвейру.

Всегда надо надеяться на лучшее. Многие из футболистов, которые предлагались, не соответствовали уровню. Брать кого-то просто ради того, чтобы взять? Все бы сразу сказали: «А зачем они нужны? Пусть лучше молодёжь играет».

Селекционный отдел предлагает футболиста, мы, тренерский штаб, его просматриваем и говорим, что он не соответствует уровню клуба. Отсеяли так очень многих, потому что нам предлагают игроков не в усиление, а в ротацию. Брать иностранца для того, чтобы он сидел на лавке? Ну для чего это? Есть молодёжь, которой в таких ситуациях можно закрыть дырки.

Были случаи, когда футболисты нам подходили, но с их стороны шёл отказ.

Почему предлагаются игроки в ротацию, а не в старт? Мне тяжело сказать, почему так происходит. Нужно находиться внутри селекции и понимать все процессы, которые там происходят.

Несогласованность всегда будет, если нет трансферов. Задача – привести футболистов. Если их не приводят или приводят тех, кто не устраивает, то в любом случае будет несогласованность. Нас не устроило только то, что не были приведены качественные футболисты.

Может ли тренерский штаб сам предлагать футболистов? В этом формате так работа не ведётся, по крайней мере в ЦСКА. Сначала идёт предложение от селекционного отдела во избежание каких-то не таких разговоров в отношении тренерского штаба», – сказал Фоменко в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»