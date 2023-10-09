Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян: нужно было снять ответственность с Ишкова и отдать бить другому

Григорян: нужно было снять ответственность с Ишкова и отдать бить другому
Аудио-версия:
Комментарии

Российский футбольный тренер Александр Григорян высказался на тему дважды нереализованного пенальти 18‑летним нападающим «Урала» Ильёй Ишковым в матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

«Хотелось бы отметить, что Ишков — парень очень одарённый и смелый. Но конкретно в этих пенальти причиной всего стала молодость. В тех эпизодах Ишков показывал своё «я». Но Виктор Гончаренко — один из самых быстродумающих тренеров. После первого удара нужно было снять ответственность с Ишкова и отдать бить другому. Он кричал об этом со скамейки? Возможно, что футболисты «Урала» этого не услышали из‑за трибун.

Видите, в каком состоянии парень находился после этого? Но это некритично для него, молодые ребята очень податливы. Ему будет достаточно поддержки главного тренера и лидеров. Давать ли бить пенальти ему в следующем матче? Думаю нет, пока он на ноги не встанет», — сказал Григорян в эфире программы «8–16» на канале «Матч Премьер».

Материалы по теме
Видео
Дзюба поддержал игрока «Урала» Ишкова, который дважды не забил пенальти в ворота «Локо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android