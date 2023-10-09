Григорян: нужно было снять ответственность с Ишкова и отдать бить другому

Российский футбольный тренер Александр Григорян высказался на тему дважды нереализованного пенальти 18‑летним нападающим «Урала» Ильёй Ишковым в матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

«Хотелось бы отметить, что Ишков — парень очень одарённый и смелый. Но конкретно в этих пенальти причиной всего стала молодость. В тех эпизодах Ишков показывал своё «я». Но Виктор Гончаренко — один из самых быстродумающих тренеров. После первого удара нужно было снять ответственность с Ишкова и отдать бить другому. Он кричал об этом со скамейки? Возможно, что футболисты «Урала» этого не услышали из‑за трибун.

Видите, в каком состоянии парень находился после этого? Но это некритично для него, молодые ребята очень податливы. Ему будет достаточно поддержки главного тренера и лидеров. Давать ли бить пенальти ему в следующем матче? Думаю нет, пока он на ноги не встанет», — сказал Григорян в эфире программы «8–16» на канале «Матч Премьер».